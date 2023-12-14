محافظ الأقصر يناقش تقنين أملاك الدولة واستغلال الأصول وتعزيز الاستثمار.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

عقد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا لمتابعة سير العمل بعدد من الملفات وبحث الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى، حيث ناقش المحافظ خلال الاجتماع مستجدات الموقف التنفيذى فى عدد من الملفات، أبرزها التقنين وأملاك الدولة وإزالة التعديات.

كما بحث المحافظ خطة استغلال أصول المحافظة وتعزيز الاستثمار وجذب المستثمرين، كما اطلع المحافظ على الإجراءات الخاصة باسترداد حقوق الدولة وتحصيل مستحقات المحافظة، موجهًا رؤساء المدن بتطبيق غرامات تأخير اتخاذ إجراءات قانونية وفورية ضد المقصرين، حيث شهد الاجتماع الذى عقد بديوان عام محافظة الأقصر كل من هدى المغربى سكرتير عام محافظة الأقصر، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ورؤساء المدن ونوابهم، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وكان قد وجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، خالص شكره لمواطنى المحافظة فى كل مدنها ومراكزها، والذين كانوا على قدر المسئولية، من رجال وسيدات وشباب، وكبار السن وذوى الهمم للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 والتعبير عن رأيهم أمام لجان الاقتراع بكل حرية وشفافية، مؤكدًا أن ممارسة المواطن حقه الانتخابى تؤكد إدراكه ووعيه بدوره فى صناعة المستقبل وتحقيق الديمقراطية.

وقدم المحافظ، خالص شكره لرجال الشرطة المصرية، لنجاحهم فى تأمين العملية الانتخابية، كما وجه التحية والتقدير لرجال القضاء المشرفين على العملية الانتخابية، لتخرج بهذا الشكل الحضارى المشرف، كما أشاد المحافظ بأداء الشبكة الوطنية للسلامة العامة والطوارئ بديوان عام المحافظة والجهود المبذولة من الأجهزة التنفيذية، ومتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة وتقديم كافة التيسيرات والدعم اللوجيستى للناخبين للتيسير عليهم لدخول اللجان والإدلاء بأصواتهم فى صناديق الاقتراع.

اجتماع لمناقشة تقنين أملاك الدولة واستغلال الأصول وتعزيز الإستثمار



فعاليات اجتماع المحافظ لمناقشة الملفات الهامة