اليوم السابع
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محافظ الأقصر يشيد بوعى أبناء المدن والقرى والإقبال الكبير على الانتخابات الرئاسية

الخميس، 14 ديسمبر 2023 12:54 م
محافظ الأقصر يشيد بوعى أبناء المدن والقرى والإقبال الكبير على الانتخابات الرئاسية محافظ الأقصر يشيد بوعى أبناء المدن والقرى فى المحافظة
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت الانتخابات الرئاسية بمحافظة الأقصر، ملحمة كبيرة من الإقبال من كافة أبناء المدن والقرى وحققوا إقبال كبير لأول مرة فى إنتخابات الرئاسة على مدار تاريخ المحافظة، حيث وجه المستشار مصطفى الهم  محافظ الاقصر ، خالص شكره لمواطني المحافظة في كل مدنها ومراكزها، والذين كانوا على قدر المسئولية، من رجال وسيدات وشباب،وكبار السن وذوي الهمم  للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 والتعبير عن رأيهم أمام لجان الاقتراع بكل حرية وشفافية، مؤكداً أن ممارسة المواطن حقه الانتخابي تؤكد إدراكه ووعيه بدوره فى صناعة المستقبل وتحقيق الديمقراطية.

وقدم المحافظ، خالص شكره لرجال الشرطة المصرية، لنجاحهم في تأمين العملية الانتخابية، كما وجه التحية والتقدير لرجال القضاء المشرفين على العملية الانتخابية، لتخرج بهذا الشكل الحضاري المشرف، حيث تخطت نسبة الإقبال بمحافظة الأقصر أكثر من 60% خلال التصويت فى الأيام الثلاثة، وذلك لأول مرة فى تاريخ الانتخابات الرئاسية بالأقصر.

كما أشاد المحافظ بالجهود المبذولة من الأجهزة التنفيذية ومتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة وتقديم كافة التيسيرات والدعم اللوجيستي للناخبين للتيسير عليهم لدخول اللجان والإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع.

وتعد الانتخابات الرئاسية 2024، خامس انتخابات تعددية بين أكثر من مرشح منذ عام 2005 وحتى الآن وثالث انتخابات تنافسية وتعددية بعد ثورة 30 يونيو 2013، والتي يحق لـ67 مليون مواطن التصويت فيها، وأجريت الانتخابات الرئاسية، في 11 ألف و631 لجنة فرعية تحت إشراف قضائي كامل بلغ نحو 15 ألف قاض.

وصرحت الهيئة لـ 24 سفارة بعدد ممثلين 67 دبلوماسيا لأعمال المتابعة في الانتخابات الرئاسية، كما تم اعتماد 14 منظمة دولية بعدد 220 متابعا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية بعدد 22 ألفا و 340 متابعا لها، ووصل عدد المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.

واستحدثت الهيئة الوطنية للانتخابات لجان اقتراع للوافدين والمغتربين بين المحافظات، بعدما تلقت العديد من الطلبات والاستفسارات بهذا الشأن، لتمكين الناخبين من خارج الموطن الانتخابي من الإدلاء بأصواتهم وإعمال حقوقهم الدستورية.

إشادة المحافظ بالإقبال الكبير على الإنتخابات الرئاسية
إشادة المحافظ بالإقبال الكبير على الإنتخابات الرئاسية

 

محافظ الأقصر يشيد بوعى أبناء المدن والقرى فى المحافظة
محافظ الأقصر يشيد بوعى أبناء المدن والقرى فى المحافظة






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