محافظ أسيوط يعتمد قرارى تثبيت 296 من العمالة المؤقتة والعاملين بالصناديق

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الخميس، قرارى تثبيت عدد 122 موظفًا من العاملين المؤقتين على ميزانية المحافظة بمختلف المستويات والدرجات والمجموعات بالوحدات المحلية والديوان العام للمحافظة بالاضافة إلى 168 من العاملين بالفصل المستقل للصناديق والحسابات الخاصة طبقًا للمستوى الوظيفى والمجموعة النوعية والمسمى الوظيفى الموضح قرين كل منهم على المشاريع والصناديق الخاصة.

جاء ذلك خلال لقاءه بمكتبه بديوان عام المحافظة، مع أبوغدير عبدالرحمن مدير عام إدارة الموارد البشرية بالمحافظة، ومحمد حسنى بشئون التوظف بالإدارة العامة بالموارد البشرية بالديوان العام.

و اعتمد محافظ أسيوط محاضر وقرارات للجنة العامة للموارد البشرية بديوان عام المحافظة بإجمالى 296 موظفًا من العاملين المؤقتين على ميزانية المحافظة، والعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة بمختلف المستويات والمجموعات النوعية على موازنة الديوان العام ممن استوفوا الشروط القانونية، على أن يتم استكمال إجراءات تثبيت باقى العمالة المؤقتة من الحاصلين على موافقة وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

وأكد محافظ أسيوط، حرصه على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتفعيل الاستقرار الوظيفى لجميع العمالة وتحسين بيئة العمل مما يساهم فى تحقيق التنمية فى كافة قطاعات المحافظة، موجهًا مسئولى الموارد البشرية بالديوان العام بضرورة الالتزام بتطبيق كافة القواعد الوظيفية والقانونية ذات الصلة وتقديم الدعم والتعاون الكامل ومراجعة وتدقيق البيانات الشخصية والوظيفية للمثبتين وتوزيعهم على أماكن وظيفية بالإدارات المختلفة داخل الديوان العام أو المراكز والأحياء أو المشاريع والصناديق التابعين لها وفقًا للاحتياجات ومراعاة ظروف اقامتهم وخبراتهم الوظيفية لتحقيق أقصى استفادة منهم فى دعم منظومة العمل الإدارى بالمحافظة.

وقدم المحافظ التهنئة للعاملين الذين شملهم القرارين وطالبهم بضرورة بذل أقصى جهد والتفانى فى العمل وأداء المهام والواجبات المكلفين بها على أكمل وجه لتحقيق تطوير منظومة العمل بالجهاز الإدارى للمحافظة والوحدات المحلية التابعة لها، ولدفع عجلة التنمية على أرض المحافظة.