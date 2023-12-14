محافظ أسيوط: الانتخابات الرئاسية أبهرت العالم وخرجت بصورة مشرفة

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أن الإنتخابات الرئاسية المصرية خرجت بصورة مشرفة ، ومبهرة أثبتت للعالم ثقافة وحرص المواطن المصري علي المشاركة في هذا الإستحقاق الدستورى الهام ، وفي محافظة أسيوط شاركت كل الفئات في هذا العرس الديمقراطي وظهرت طوابير المواطنين من الساعة الأولي للإنتخابات حتي اليوم الثالث وهي الأيام التي حددتها الهيئة الوطنية للإنتخابات

وأضاف محافظ أسيوط ،أن كثافة المشاركة في أسيوط وغيرها من المحافظات كانت دليلا واضحا علي مشاركة المواطنين في بناء وطنهم ورؤيتهم الواضحة لمستقبلهم كما ظهرت المرأة المصرية والشباب المصري بكثافة أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية مشيرا إلي أن الحصر العددي للأصوات في أسيوط أظهر ارتفاع كبير في نسبة التصويت وهذا سيظهر خلال الإعلان النهائي للنتيجة

وأوضح محافظ أسيوط أن المحافظة كانت قد استعدت بشكل كبير قبل الانتخابات من خلال الاستعدادات اللوجستية حيث تمت مراجعة المقار الانتخابية من حيث توافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع وتوافر طفايات الحريق ومصدر كهرباء احتياطي من خلال مولدات كهربائية بديلة مع تكثيف أعمال النظافة ورفع كافة الإشغالات أيا كان نوعها في محيط اللجنة وفي الطرق المؤدية إليها وتكثيف الإنارة في محيط اللجان الانتخابية وتمهيد وتسوية الطرق الترابية المؤدية وتيسير الحركة المرورية وتوفير كراسي متحركة بكل مقر ومظلات وأماكن انتظار داخل فناء اللجان لراحة كبار السن وذوي الهمم والاهتمام بالإنارة داخل وخارج اللجان وتوفير الأجواء الملائمة للناخبين لأداء واجبهم الوطني والإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.

يذكر أن محافظة أسيوط كان بها 451 لجنة فرعية بعدد 402 مركز انتخابي موزعين على 15 لجنة عامة ، بإجمالي عدد ناخبين مقيدين يصل إلى 2 مليون و955 ألف و21 ناخب لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية كما إنه تم تخصيص 6 لجان للوافدين بمحافظة أسيوط لتمكين المواطنين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة وتسهيلاً عليهم وفقا لتوجيهات وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية كما تم الإعلان تخصيص أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين والتنسيق والربط مع كافة الأجهزة وغرف العمليات الفرعية بالأحياء والجهات المعنية لمتابعة الأحداث أولا بأول على مدار 24 ساعة .