مجلس مدينة الزقازيق: الانتهاء من تركيب 25 ألف متر بلاط إنترلوك بكفر أبو حسين

قال المحاسب "على الصناديلى" وكيل أول الوزارة، رئيس مجلس مركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، إنه تم الانتهاء من تركيب 25 ألف متر من بلاط الإنترلوك بمنطقة كفر أبو حسين وحى المستشارين،وذلك ضمن خطة تطوير منطقة كفر أبو حسين، ذلك تماشيا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها محافظة الشرقية لاعادة الشكل الجمالى والحضارى لمدنها.

وتابع ل" اليوم السابع" أنه سوف يتم الإنتهاء من كافة أعمال من تركيب بلاط الإنترلوك الملون ل إجمالى المساحة المحددة 34 ألف مترا، قريبا وذلك تماشيا مع خطة التطوير والتجميل التى أطلقها الدكتور ممدوح غراب، محافظة الشرقية لاعادة الشكل الجمالى والحضارى لمدنها ،باعتماد مالى 10 مليون و600 الف جنيه، وذلك للحفاظ على على الوجه الجمالي لشوارع المحافظة وإحداث نقلة حضارية لشوارع المدينة أمام مواطنيها وزائريها، منوها أن أهالى المنطقة لمسوا حجم الأعمال وخاصة مع فصل الشتاء الذى كان يعانى فيها الأهالى بالمنطقة من تحول الشوارع وقت سقوط الأمطار إلى برك من المياه تعرقل الحركة، حيث تم عمل مصافى بشكل حديث لسرعة صرف مياه الأمطار.