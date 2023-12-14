متابعة دورية للأعمال الإنشائية بمستشفى أشمون الجديدة واستكمال الرصف

المنوفية – محمود شاكر

تابع المحاسب خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون استكمال الأعمال الإنشائية بالموقع المخصص لإنشاء مستشفى أشمون الجديدة خلف مجلس مدينة أشمون والمطلة على شارع الثورة، والذى يتم إنشاءها على مساحة حوالى 7 أفدنة والتى يتم تنفيذها بواسطة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات التابعة للقوات المسلحة، وشركة دلتا للتنمية العمرانية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بإستمرار أعمال التدعيم لكافة المشروعات التى تمس حياة المواطنين بمختلف القطاعات للإرتقاء والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة لهم للأفضل.

وأشار النمر أنة تم الإستفادة من هذا الموقع لإقامة هذا المشروع الخدمى إذ يعد هذا المشروع من المشروعات ذات النفع العام لأهالى مركز ومدينة أشمون، مؤكدًا اهتمام الحكومة والقيادة السياسية بدعم القطاع الصحى فى إطار العمل على تحسين جودة الخدمات ‏الصحية المقدمة للمواطنين، والارتقاء بالمنظومة الصحية بمركز أشمون، لافتًا إلى أن القطاع الصحي أحد القطاعات ‏ذات الأولوية ضمن إطار المشروعات القومية التى تحظى ‏برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى تستهدف تطوير وتحسين ظروف معيشة ‏المواطنين وتوفير الرعاية الطبية والصحية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

كما تابع النمر يرافقة هبه الزهار رئيس الوحدة المحلية بالبرانية استكمال أعمال الرصف بشارع داير الناحية بقرية منيل عروس والذى يتم رصفة بطول حوالى 1400م، وكذا متابعة أعمال الرصف بشارع داير الناحية بقرية الكوادى والذى يتم رصفة بطول حوالى 2000م.

أكد النمر أن مركز أشمون يشهد طفرة كبيرة فى مجال مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق باعتباره قطاع حيوى وأحد عوامل دفع عملية التنمية المستدامة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة لأهالى أشمون.