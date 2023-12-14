ماذا تقدم وزارة الصحة للمرضى المصابين بالإيدز؟

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن الخدمات التى تقدمها لمرضى نقص المناعة البشرى المسبب للإيدز، والتى تضمنت :-

١- خدمات الفحص والمشورة المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرى حيث يتم عمل الفحص المعملى فى سرية تامة .

٢- الدعم الاجتماعى المتكامل للمصابين بالفيروس وذويهم .

٣- الرعاية الاكلينيكية للمصابين بالفيروس مع تقديم علاج الفيروسات مجانا من خلال المراكز العلاجية بالمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية .

وقالت الدكتورة هبة السيد، مدير البرنامج الوطنى للإيدز بوزارة الصحة والسكان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الحملات التوعوية تهدف إلى تحسين الصورة الذهنية المجتمعية عن المتعايشين بمرض الإيدز، كما تستند إلى ركيزة الوعى بطرق العدوى والوقاية وأساليب العلاج وفقا لأحدث البروتوكولات العلاجية، كما تستهدف التركيز على حزم الخدمات التى تقدمها مراكز علاج الإيدز بالجمهورية، وتابعت: "الحملة تهدف إلى نشر فكرة أن الإيدز ليس مرض الموت كما هو سائد".

وأضافت: "الحملات تقوم بالتأسيس لمجموعة من الرسائل المجتمعية والتوعوية حول المرض، مستغلة مجموعة من المنصات الخاصة بالتواصل الاجتماعى، كما يتم التركز على الخدمات المقدمة للمريض والخطوط الساخنة التى تقدم استفسارات حول تقديم الخدمات وعناوين مراكز الخدمة، وستكون مستمرة دوريا حتى تحقق كامل أهدافها"