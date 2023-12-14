قومى المرأة بالشرقية: المرأة الشرقاوية قدمت صورة مشرفة فى الانتخابات

الشرقية- فتحية الديب

قالت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية، أن المرأة الشرقاوية، قدمت صورة مشرفة فى إنتخابات رئاسة الجمهورية 2024 حيث ضربت أروع الأمثلة فى الوطنية، وتقدمت الصفوف الأولى للناخبين منذ الساعات الأولى من اليوم الأول اللإنتخابات، لترسل رسالة للعالم أنها خلف وطنها ودائما لا تتخلف عن تأدية واجبها نحو بلدها.

وأضافت مقررة فرع القومى بالشرقية، ل" اليوم السابع" أن عضوات الفرع و الرائدات الريفيات والمتطوعات، بذلوا مجهود كبير فى توعية السيدات بالقرى والنجوع، لحث المواطنين على النزول والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، منوهة أن السيدات والفتيات بقرى حياة كريمة، شاركوا بكثافة فى الانتخابات الرئاسة كنوع من رد الجميل للوطن وخاصة بعد إقامة سلسلة من المشروعات التنموية فى كافة القطاعات الخدمية فى بلادهم من إنشاء وحدة صحية ومراكز شباب ومكاتب بريد ومجمعات خدمية.

وأوضحت أن غرفة العمليات التى شكلها فرع المجلس القومى للمرأة بالتنسيق مع الأمانة العامة بالقاهرة، لم ترصد أى شكاوى تعرقل سير العملية الإنتخابية، حيث تجول عضوات الفرع والرائدات بالقرى والنجوع خلال فترة الانتخابات للتواجد بين السيدات وحثهم على المشاركة والتمسك بحقهم الدستوري فى المشاركة والتصويت فى اختيار رئيس مصر.