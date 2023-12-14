وأضافت الصحيفة أن شركة البريد الإسرائيلية قد جرى اختراق مواقعها الإلكترونية أيضاً لفترة وجيزة ، مشيرة إلى أنه قد جرى عرض رسائل ضد إسرائيل في هذه الاختراقات.

ولفت الموقع الإسرائيلي إلى أنه تم على إثر ذلك قطع اتصال كلا الموقعين الإلكترونيين لفترة وجيزة لصد الهجمات، وقد تم الآن تشغيلهما احتياطياً من جديد.

وفي هذا الصدد، يُشار إلى أن أنظمة أنظمة شركة "كلاود فلير" لمراقبة النشاط على الإنترنت قد سجلت تضخماً قياسياً في عدد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف المواقع والأنظمة في إسرائيل منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023.