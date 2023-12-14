فريق "هندسة المنصورة" يفوز بالمركز الأول لابتكار روبوت مصرى لإطفاء الحرائق

الدقهلية شريف الديب

فاز فريق طلابى بكلية الهندسة جامعة المنصورة ، بالمركز الأول بمسابقة أكاديمية البحث العلمى لابتكار روبوت مصرى لإطفاء الحرائق في المصانع أو مستودعات البترول والتى ينتج عنها خسائر مادية وبشرية هائلة، بين المدنيين ورجال الإطفاء.

الفريق بقسم الهندسة الميكانيكية ويضم كلا من أحمد أشرف عبد الرؤوف، أميرة عبد الوهاب محمد الشحات، الحسين صالح محمود، محمد أحمد الخضر محمد عيطة، محمد ممدوح عبد اللطيف، محمد نجاح سيد، محمود محمد أحمد، نورهان عبد الناصر المتولي.

الفريق نجح في تصميم الروبوت بمكونات مصرية بنسبة 95 % ليكون أول روبوت موجه لعمليات إطفاء الحرائق في المصانع والمستودعات الصناعية أو الشركات البترولية عن بعد.

قام الفريق بابتكار روبوت الإطفاء بعد دراسات وإحصائيات عديدة، قام بها فريق العمل عن أعداد الوفيات والخسائر الناجمة عن الحرائق.

الهدف الأساسي من المشروع هو تقليل الخسائر البشرية والمادية عن طريق أن الروبوت يتم التحكم فيه عن بعد يقوم بمهام عديدة، فهو مزود بذراع آلية وخرطوم للمياه يقوم بتوجيه الماء ناحية الحريق ، الثانية هي اسطوانات الاطفاء وبنقوم باستخدام الاسطوانات المناسبة لنوع الحريق بالفوم وبودرة معينة لإطفاء حرائق الزيوت والكهرباء، التى يصعب إطفاؤها بالمياه.

ويتم التحكم به على بعد مسافة 1 كيلو متر ليجعل أفراد الإطفاء آمنين بعيداً عن الغازات السامة وألسنة النيران وتهدم البنايات، ومزود أيضاً بنظام تبريد ذاتى ومصمم بخامات معدنية حتي يتحمل درجات الحرارة العالية تجعله يطفئ النيران قبل التهام المصانع والمستودعات، ويمكن للروبوت الصعود على الأتربة والرمال والأرضيات غير الممهدة كونه يسير على كاتينة أشبه بالدبابات، كما أنه مزود بكاميرا للتحكم به وأخرى حرارية توجهه ناحية الحرارة والحرائق ليقوم بإطفائها على الفور سرعة الروبوت 11 كم / ساعة.

يمكن التحكم بالروبوت بأكثر من طريقة بداية باستعمال التحكم الاسلكي فتستطيع التحكم بالروبوت من أماكن بعيدة، كما ان الروبوت داعم لتقنيات الذكاء الصطناعي؛ حيث يستطيع اكتشاف وجود نيران متصاعدة او توهج حراري ناتج عن حريق ال تبعاته ويطفأ النيران وحده بدون تحكم بشري، كما انه يدعم تقنيات الواقع االفتراضي، يمكن ارتداء نظارات الواقع االفتراضي الحديثة والتحكم في الروبوت باستعمال قفازات ذكية تُسهل التحكم به والوصول الى أصعب الأماكن والحركات الخاصة بالروبوت، خليط قدرات التحكم الموجود بداخل الروبوت يُنتج مركبة قوية للغاية سهلة الاستعمال.

يتميز الروبوت بالقدرة على مواجهة الحرائق تحت أي ظروف وفي أي بيئة، ُصمم هذا الروبوت بشكل خاص من أجل حماية المناطق الصناعية وإعطاء إضافة على نظم الأمان في المنشآت المختلفة مما يجعل ُمالك المصانع والشركات يتوقفون عن القلق من الحرائق المختلفة، تقنية الروبوت المتقدمة وترابط تصميمه ومميزاته يجعل الروبوت حلاً قويًا لمشاكل الحرائق وإضافة على نظم الحماية في المنشآت المختلفة، يعد هذا الروبوت بداية ثورة صناعية في عالم نظام الأمان ونظام إطفاء الحرائق.