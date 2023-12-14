فريق طبى بمستشفى الشرقية يجرى 7 عمليات وصلات شريانية وقساطر نصف مستديمة

قال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة ب الشرقية ، ان فريق طبي بمستشفي الزقازيق العام، بقيادة الدكتور أيمن سالم أستاذ الأوعية الدموية بكلية الطب جامعة الزقازيق وامين عام أطباء مصر السابق ، أجرى 7 عمليات جراحية ذات مهارة لمرضى الكلى، بوحدات الكلى الصناعى بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة.

ذلك بمتابعة الدكتورة سارة إبراهيم مدير إدارة الكلى الصناعى بالمديرية، والدكتور أحمد عبدالسلام مدير المستشفى العام ، منها تركيب 6 وصلات شريانية للمرضى، منهم طفل يبلغ من العمر 12 عاماً، كما تم التعامل مع مشكلة ارتفاع ضغط وريدي لمريض آخر يعاني من آلام في اليد بسبب وصلة قديمة منذ ٥ سنوات، هذا بالإضافة إلى تركيب قسطرة نصف مستديمة لحالة آخرى.

وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن ذلك يأتي للمرة الثالثة في أقل من شهر، تم خلالها إجراء عمليات جراحية لعدد 23 مريض كلى، وذلك ضمن المبادرة التطوعية من قبل نقيب أطباء الشرقية السابق، والتعاون المثمر مع المديرية، لسرعة تقديم الخدمة الطبية للمرضى، والانتهاء من أي قوائم انتظار خاصة بالعمليات الجراحية، مشيراً إلى أن هذه العمليات تمت جميعها بفضل الله بنجاح، بمشاركة كل من الدكتور أحمد أيمن سالم مدرس الأوعية الدموية بكلية الطب جامعة الزقازيق، والدكتور طاهر حسين أخصائي الأوعية الدموية بمستشفى الزقازيق العام، والدكتور محمد ميعاد أخصائي الأوعية الدموية بمستشفى ههيا، والدكتور اسلام الفهلوي مساعد أخصائي الأوعية الدموية بمستشفى بلبيس المركزي، والدكتور وحيد بدران طبيب مقيم أوعية دموية بمستشفى الزقازيق العام، مشيداً بجهود الأستاذ الدكتور أيمن سالم التدريبية لكافة الفرق الطبية من الأطباء وهيئة التمريض، كما أثنى على أداء هيئة التمريض بالعمليات، وفرق مكافحة العدوى بالمستشفى، كما تم الاتفاق على استمرار هذه المبادرة لخدمة مرضى الكلى بمحافظة الشرقية.

وقدم وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر للدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي بالمديرية، الأوعية الدموية بكلية الطب جامعة الزقازيق، وللفريق الطبي من السادة الأطباء، وهيئة التمريض، والفنيين، والخدمات المعاونة، وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضى.