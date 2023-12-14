اليوم السابع
Ads
الخميس، 14 ديسمبر 2023 04:56 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

طلاب هندسة الإسكندرية الملتحقون بجامعة لويفيل الأمريكية يحققون مراكز أولى بمشاريع التخرج

الخميس، 14 ديسمبر 2023 03:29 م
طلاب هندسة الإسكندرية الملتحقون بجامعة لويفيل الأمريكية يحققون مراكز أولى بمشاريع التخرج طلاب كلية الهندسة جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل طلاب كلية الهندسة جامعة الإسكندرية الملتحقين بالدراسة بجامعة لويفيل الأمريكية بنظام (2+2) على مراكز متقدمة فى مسابقة مشروعات التخرج، وهم الطالبة سارة ايهاب- قسم الهندسة الحيوية الطبية وحصلت على المركز الأول، والطلاب صامويل إبراهيم، ويوسف بخيت، وعمر سالم، وحصلوا على المركز الثالث، فى نفس المسابقة. 
 
 جدير بالذكر أن الإتفاقية الموقعة بين جامعة الإسكندرية وجامعة لويفيل تتيح لطلاب كلية الهندسة القبول ببرنامج الشهادة المزدوجة مع جامعة لويفيل الأمريكية فى برنامجى " الهندسة الحيوية"، و"علوم وهندسة الحاسب" والتى يحصل الطالب بموجبها على درجة علمية مزدوجة، حيث يحصل على بكالوريوس من جامعة لويفيل وبكالوريوس أخر من جامعة الاسكندرية، كما يدرس الطالب بموجب هذه الاتفاقية، أول سنتين بجامعته الحالية والسنتين التاليتين في جامعة لويفيل.






الاسكندرية

اخبار الاسكندرية

جامعه الاسكندرية

هندسة الاسكندرية




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة