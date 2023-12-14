طقس مطروح والساحل الشمالى.. معتدل نهارا بارد ليلا وأجواء صافية

مطروح - حسن مشالي

تشهد مناطق محافظة مطروح والساحل الشمالي، اليوم الخميس، طقس شتوي معتدل نهاراً بارد ليلاً، وأجواء صافية مع سطوع الشمس، وتسجل درجات الحرارة، الصغرى 11 درجة والعظمى 23 درجة مئوية.

ويعم الطقس الشتوي المعتدل نهاراً ويميل للبرودة ليلاً مختلف المناطق، وتنشط تيارات الهواء البارد في بعض الأوقات في المناطق الشاطئية والمفتوحة، ويزداد الشعور بالبرودة أكثر خلال فترات المساء، التي تشهد إنخفاضاً في درجات الحرارة.

ويذكر أن أهالي محافظة مطروح، خاصة سكان المناطق الصحراوية، ينتظرون سقوط الأمطار ، لحصادها وتخزينها في الآبار والخزانات، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضي ونثر تقاوي الشعير والقمح، خاصة أن محافظة مطروح، من أكثر محافظات مصر التي تشهد سقوطاً للأمطار، خلال فصلي الخريف والشتاء، وينتظر .