ضبط ركاب بمطار القاهرة حاولوا تهريب مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية

كتب - أحمد مصطفى

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، في تحرير ثمانية محاضر ضبط جمركى فى مبني الركاب رقم 3 خلال الأيام القليلة الماضية، حيث قام مسئولو الإدارة الثالثة بقيادة رأفت وهيب عازر مدير الإدارة وأميرة طلبة نائب المدير بتحرير خمسة محاضر منهم الأول رقم 268 لسنة 2023 ضد راكب أجنبى من اصل مصرى قادم من نيويورك على الخطوط المصرية بحوزته لفافات بهم نبات الماريجوانا بوزن 38 جراما وسجائر إلكترونية بها زيت لنفس المخدر، تم الضبط بواسطة كل من هيثم أحمد عبد الحكم مأمور اللجنة الجمركية وهيثم محمد كامل مأمور الجمرك في التفتيش اليدوى ومن إدارة الفحص بالأشعة عبد الله شحاته وسامح سيد مدير الإدارة، تحت إشراف هاني ابو طالب مدير الحركة.

كما تم ضبط راكب مصري قادم من فرانكفورت علي الخطوط الألمانية حاول تهريب كمية كبيرة من مستحضرات التجميل باجمالي 554 عبوة من ماركات عالمية، تم الضبط بواسطة كل من هيثم احمد مأمور اللجنة الجمركية ومحمد محمود إبراهيم في التفتيش اليدوي ومن إدارة الفحص بالأشعة يوسف حامد ومحمود سعد مأمورا الجمرك شارك في الضبط كل من محمود فتحي وهيثم محمد ومصطفي بحر واحمد عادل ويوسف محمد مآمير الجمرك وريمون غطاس وهاني ابو طالب مديرا الحركة تحت اشراف محمد عبد الباقي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3.

كما نجحت جمارك المطار فى ضبط راكب مصري قادم من مومباي حاول تهريب كمية كبيرة من مستلزمات طب العيون بعدد 200 عبوة، تم الضبط بواسطة كل من علاء عبد الرحمن مأمور اللجنة و مصطفي بحر مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة حسام عبد المنعم و محمد عبد المنعم رئيس القسم شارك في تحرير محضر الضبط كل من هيثم أحمد ومحمد فتحي ومريم عادل مآمير الجمرك ومحمد رمضان مكاوي رئيس القسم تحت اشراف محمد عبد الباقي مدير الحركة.

كما جرى ضبط راكبة مصرية قادمة من مومباي أيضا حاولت تهريب 99 عبوة من مستلزمات طب العيون، تم الضبط بواسطة كل من أحمد السيد مدين مأمور اللجنة و خالد رمضان في التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص حسام عبد العال و محمد عبد المنعم شارك في الضبط كل من عادل أسامة ومينا عبد المسيح مأمورا الجمرك ومحمد مكاوي رئيس القسم تحت اشراف محمد عبد الباقي مدير الحركة.

كما جرى ضبط راكب آسيوي قادم من جوانزو علي الخطوط المصرية حاول تهريب 713 عبوة من المستلزمات الطبية الخاصة بتدبيس المعدة و ادوات الأسنان وأيضا مستحضرات التجميل، تم الضبط بواسطة كل من أحمد مدين مأمور اللجنة الجمركية و هيثم كامل مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة محمد صلاح كامل مأمور الجمرك ومحمد عبد المنعم شارك في الضبط كل من مصطفي بحر ونهلة حنفي مأمورا الجمرك تحت اشراف محمد عبد الباقي مدير الحركة، شارك في تحرير محاضر الإدارة محروس حسن رئيس القسم بإدارة الأمن الجمركي.

كما قام مسئولو الادارة الثالثة بقيادة أحمد أبو بكر مدير الإدارة بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي ضد راكب مصري قادم من ميلانو علي الخطوط المصرية حاول تهريب كميه كبيره من مستلزمات طب الأسنان بلغ عددهم 603 عبوة متنوعة من علب واكياس وأجهزة، تم الضبط بواسطة كل من أحمد إبراهيم عمر مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر واماني عبد الله صالح مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومحمد مرسي ومحمود شحاته رئيس القسم من ادارة الفحص بالأشعة، شارك في الضبط كل من هبة مصطفي الشبراوي وتامر عبد الله وأحمد رضوان وعبد القادر السيد مآمير الجمرك تحت اشراف بدوي علي بدوي مدير الحركة.

وقام رجال الإدارة الرابعة بقيادة الدكتور حسين هيكل مدير الإدارة و تامر قاسم نائب المدير بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 270 لسنة 2023 ضد راكب مصري قادم من باريس علي رحلة الخطوط المصرية بحوزته 155 قرص ترامادول وعقاقير اخري مدرجة بجداول المخدرات اسفل علب بها "بطاطس" ملفوفه في ورق فضي، تم الضبط بواسطة كل من حسام الشافعي مأمور اللجنة الجمركية وبسمة حسني مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة إسلام علاء وأحمد الشريف رئيس القسم شارك في الضبط علي محمود علي مأمور الجمرك تحت اشراف جورج الفونس مدير الحركة.

وأخير تم ضبط بواسطة الإدارة الاولي بقيادة أحمد علي السيد مدير الإدارة و أحمد فؤاد الدلهماوي نائب المدير بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالمطار ضد راكب مصري قادم من ميلانو علي الخطوط المصرية بحوزته شرائط لعقار مخدر، تم الضبط بواسطة كل من شريف عيد مأمور الجمرك تحت اشراف احمد فوزي مدير الحركة.

تم تحرير المحاضر بعد العرض علي الدكتور ماجد موسى رئيس الادارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.

جاء ذلك بمتابعة مستمرة من الشحات غتوري وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك ودعم ومساندة من الدكتور محمد معيط وزير المالية.