صحيفة إسبانية: إسرائيل تفقد الدعم الدولى بسبب الحرب فى غزة

فاطمة شوقى

قالت صحيفة "الانديبندينتى" الإسبانية إن إسرائيل فقدت الدعم الدولى بسبب استمرار حربها العنيفة في غزة، وصوتت الهيئة التى تضم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وعددها 193، بأغلبية 153 صوتاً لصالح قرار غير ملزم يدعو إلى "وقف إطلاق نار إنسانى فوري" في غزة ، أى أكثر من عدد الدول التى تؤيد عادة القرارات التى تدين روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا (نحو 140 دولة).

وأشارت الصحيفة فى تقرير نشرته على موقعها الإلكترونى، إلى أن دول الاتحاد الأوروبى أيضا بدأت تتخذ موقفا واضحا تجاه القضية الفلسطينية ودعم غزة وانتقاد إسرائيل بسبب المجازر الإسرائيلية فى القطاع وقتل الأطفال، وخاصة إسبانيا، حيث يستمر رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز في تصميمه بالاعتراف بالدولة الفلسطينية ويطالب بجانب قادة أوروبيون آخرين، رئيس المجلس الأوروبى تشارلز ميشيل، بالمساعدة بشكل عاجل فى توفير قدر كبير من المساعدات الإنسانية.

جدد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، الدعوة لوقف فورى إطلاق النار فى غزة، داعيا إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وكان بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس دعا مجددا على وقف اطلاق النار في غزة ، ودعا إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين فى القطاع، وكان البابا قال فى تصريحات سابقة: "يجب بذل كل ما فى وسعنا لمعالجة أسباب الصراعات والقضاء عليها، والأمر ليس سهلاً، نحن نعلم. ولبعض الصراعات جذور تاريخية عميقة، ولكن لدينا أيضًا شهادة رجال ونساء عملوا بحكمة وصبر من أجل التعايش السلمى. دعونا نتبع مثاله.

وأضاف: "فى هذه الأثناء، وبالحديث عن حقوق الإنسان، دعونا نحمى المدنيين والمستشفيات ودور العبادة ونطلق سراح الرهائن ونضمن المساعدات الإنسانية".