شعبة الدواجن: أسعار الفراخ تسجل 70 جنيها للمستهلكين

كتب إسلام سعيد

تشهد أسعار الدواجن والبيض في مصر استقرارها في الأسواق للمستهلكين وسط توافر معروض في كافة محافظات الجمهورية، حيث وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلكين تأرجحه بين 70 إلي 73 جنيها حسب المنطقة وبحسب كل محافظة وفي السياق التالي اخر تطورات أسعار الدواجن في مصر.

أسعار الدواجن في بورصة الدواجن: سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة 60 إلي 63 جنيها سعر كيلو الساسو يتراوح بين 81 إلي 82 جنيها سعر الكتكوت الابيض في المزارع اليوم يسجل 21 إلي 23 جنيها سعر الكتكوت الساسو اليوم يسجل 17 إلي 19 جنيها سعر الفراخ الامهات البيضاء تسجل 60 إلي 62 جنيها

وأشارت شعبة الدواجن في منشور لها أن أسعار البيض في الأسواق اليوم تواصل استقرار عند 123 جنيها لكرتونة البيض الأبيض في المزرعة وتصل المستهلكين 145 جنيها و 153 جنيها للبيض البلدي وتصل المستهلكين 160 إلي 165 جنيها وكرتونة البيض الأحمر تسجل 128 جنيها وتصل المستهلكين بسعر 145 إلي 150 جنيها

وقالت شعبة الدواجن في وقت سابق هذا الشهر ، إن مبادرة مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع والتي بدأت 15 أكتوبر الماضي ساهمت في خفض أسعار الدواجن في المزارع دون 63 جنيها وخلال الشهر الماضي الأسعار شهدت ثبات ملحوظ وسط توافر كميات كبيرة تساهم في تلبية احتياجات الأسواق.