شباب المحافظات الحدودية مثال للوطنية فى انتخابات الرئاسة.. نسب المشاركة تجاوزت 80%

كتب أحمد عبد الهادى

سطر أبناء المحافظات الحدودية أروع أمثلة الوطنية بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024، حيث رصدت عدسات المصورين ووسائل الإعلام المصرية والأجنبية، اصطفافهم أمام اللجان منذ الساعات الأولى من صباح أول أيام الانتخابات الرئاسية وحتى آخر ساعة في التصويت يوم الثلاثاء في التاسعة مساء.

في شمال سيناء وعلى رأسها الشباب، فى مدن العريش والشيخ زويد ورمانة، حرصت على المشاركة بقوة في التصويت بالانتخابات الرئاسية ، ل دعم القرار المصري والرؤية الوطنية في الانتخابات الرئاسية 2024، التي تعتبر من المسارات الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، والتي ظهرت حجم الحشود من شباب القبائل وأهالي سيناء في المشاركة والتصويت بالانتخابات، وفي مرسى مطروح استحوذت المرأة في صدارة المشهد الانتخابي وخاصة الفتيات، اللواتي حرصن على المشاركة منذ الساعات الأولى لفتح باب التصويت وحتى اخر ساعات التصويت واغلاق اللجان.

وتضم شمال سيناء فى الانتخابات الرئاسية 11 دائرة انتخابية موزعة على 40 مقرا انتخابيا بعدد 53 لجنة انتخابية تضم 7 لجان وافدين، وأن عدد من لهم حق التصويت فى الانتخابات الرئاسية نحو 299 ألف شخص. وفى الجنوب قام شيوخ البدو في جنوب سيناء بتوعية الأهالي بأهمية المشاركة، وتوفير وسائل نقل لنقل الناخبين من المناطق البعيدة إلى مقرات اللجان. ولم يختلف المشهد في اسوان حيث أعلنت اللجنة العامة التابعة لقسم أول أسوان عن نتائج الانتخابات الرئاسية 2024، وأكدت أن إجمالى عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 110087 ناخبا ونسبة حضور 88%. وفى مرسى مطروح كانت اللجان كاملة العدد، حيث احتشد العديد من الناخبين أمام اللجان الانتخابية فى مشهد يدل على حضارة هذا الشعب.

وتعد الانتخابات الرئاسية 2024، خامس انتخابات تعددية بين أكثر من مرشح منذ عام 2005 وحتى الآن وثالث انتخابات تنافسية وتعددية بعد ثورة 30 يونيو 2013، والتي يحق لـ67 مليون مواطن التصويت فيها.

وأجريت الانتخابات الرئاسية، في 11 ألفا و631 لجنة فرعية تحت إشراف قضائي كامل بلغ نحو 15 ألف قاض.

وصرحت الهيئة لـ 24 سفارة بعدد ممثلين 67 دبلوماسيا لأعمال المتابعة في الانتخابات الرئاسية، كما تم اعتماد 14 منظمة دولية بعدد 220 متابعا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية بعدد 22 ألفا و 340 متابعا لها.

ووصل عدد المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.

واستحدثت الهيئة الوطنية للانتخابات لجان اقتراع للوافدين والمغتربين بين المحافظات، بعدما تلقت العديد من الطلبات والاستفسارات بهذا الشأن، لتمكين الناخبين من خارج الموطن الانتخابي من الإدلاء بأصواتهم وإعمال حقوقهم الدستورية.