شاهد محطة مونوريل "المشير طنطاوى" ونسب تنفيذها

أوشكت وزارة النقل المصرية على الانتهاء من تنفيذ محطة مونوريل "المشير طنطاوى"، ويتم وضع اللمسات النهائية لإنهاء الأعمال التى يتم تنفيذها بالمحطات المختلفة، وتقع المحطة أمام مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بمحور المشير، ضمن محطات مونوريل العاصمة الإدارية - شرق النيل، ويتم ربطها بجانبى الطريق من خلال سلالم مشاه.

ويجرى تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والتكسيات الخارجية لها بعد الإنتهاء من تنفيذ الهيكل الخرسانى والمعدنى لها، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتوسع فى إنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعى الأخضر المستدام صديق البيئة.

ويمتد مشروع مونوريل شرق النيل، من محطة الإستاد بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية بطول 56.5 كم ويشتمل على 22 محطة، ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات ‏‏(ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب).

وانطلق التشغيل التجريبى بدون جمهور للمشروع منذ شهر تقريبا، من محطة مدينة العدالة حتى محطة المشير، ويتم التحكم وتشغيل القطار من خلال مركز السيطرة والتحكم البالغ مساحته حوالى 85 فدان (356،248 م2)، ويشمل المركز 13 مبني.