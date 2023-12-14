اليوم السابع
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الخميس، 14 ديسمبر 2023 10:53 م
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سيدة لمحكمة الأسرة: "زوجى امتنع عن تنفيذ حكم نفقة بعد سفره وهجر أولاده"

الخميس، 14 ديسمبر 2023 10:00 م
سيدة لمحكمة الأسرة: "زوجى امتنع عن تنفيذ حكم نفقة بعد سفره وهجر أولاده" محكمة الاسرة
كتبت أسماء شلبي

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" بعد أن أحببته طوال سنوات زواجنا، وعشت برفقته متحملة عائلته واعتيادهم التدخل في حياتي وإساءتهم لي، قرر هجري وسافر وترك أطفاله دون نفقات رغم يسار حالته المادية ".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، أثناء شكوتها تهرب زوجها من النفقات طوال 6 سنوات .
 
وطالبت الزوجة زوجها بسداد 720 ألف جنيه متجمد نفقات عن تلك الفترة، واتهمته بهجرها والتخلف عن سداد الأحكام القضائية الصادرة لها بتمكينها من نفقات شهرية، وامتنع عن تحمل مسئولية أولادها، ورفضه كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا.
 
وتابعت :" طردتني عائلة زوجتي من مسكن الزوجية، واستولوا علي مصوغاتي ومنقولاتي، ورفضوا تمكيني من الدخول رغم صدور حكم قضائي لصالحي، وهددوا بالتخلص مني، ودمروا حياتي، وواصلوا ملاحقتي للتنازل عن حقوقي وأولادي، وتعدي شقيقه علي بالضرب المبرح وأصابني بعدة جروح خطيرة".
 
 
والنفقة تُستحق وفق القانون نظير حق احتباس الزوج لزوجته على ذمته، وتشمل (الغذاء والمسكن والكسوة ومصاريف العلاج إضافة لكل المصاريف الأخرى)، وفى هذه الحالة يتم التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق والتحرى من قبل المحكمة.
 
 
 
 
 






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