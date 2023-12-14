اليوم السابع
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رفع 12 طن مخلفات خلال حملات نظافة وتجميل الطرق فى أبو تشت بقنا

الخميس، 14 ديسمبر 2023 10:27 ص
رفع 12 طن مخلفات خلال حملات نظافة وتجميل الطرق فى أبو تشت بقنا جانب من الجولة
قنا صابر سعيد

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رفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت شمالى محافظة قنا 12 طنًا من المخلفات والقمامة، بشوارع الوحدة المحلية، ضمن خطة النظافة والتجميل المستهدفة، حيث تمكنت الحملة بإشراف حمادة صلاح جيلاني، نائب رئيس المركز، وجهود قسم النظافة والتجميل بالوحدة المحلية بمركز أبوتشت، من رفع أطنان من المخلفات والتراكمات بشوارع الوحدة المحلية، والتي تأتي بناء على تعليمات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وسيد تمساح رئيس المركز، باستمرار تكثيف جهود أقسام النظافة ومتابعات ميدانية لحالة التجميل بالشوارع.

وأوضح جيلاني أنه تم تنفيذ حملات نظافة في مداخل المدينة ومناطقها المختلفة، حيث تم رفع القمامة والمخلفات اليومية بشكل منتظم، كما تم رش المياه على الشوارع الرئيسية بعد إزالة الأتربة، بهدف منع تراكم القمامة في الشوارع خاصة خلال أيام العطلة الرسمية.

وأشاد نائب رئيس المركز بجهود رؤساء الوحدات المحلية، مشيرًا إلى ضرورة التواجد الميداني المستمر بالشارع وتمهيد الطرق والشوارع الرئيسية والمتابعة اليومية لمنظومة النظافة ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول.

وناشد جموع المواطنين ضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية وإلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها، حفاظاً على المظهر الحضاري لشوارع مركز ومدينة أبو تشت.

 







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