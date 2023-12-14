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رفع كفاءة الأشجار بساحة مسجد المرسى أبو العباس بالإسكندرية

الخميس، 14 ديسمبر 2023 11:46 ص
رفع كفاءة الأشجار بساحة مسجد المرسى أبو العباس بالإسكندرية جانب من الأعمال
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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قام حى الجمرك في محافظة الإسكندرية، برئاسة المهندسة نهى خليفة رئيس حى الجمرك، برفع كفاءة المسطحات الخضراء، بميدان ساحة مسجد المرسى أبو العباس بمنطقة بحرى.
 
وأعلن حى الجمرك، أن المهندسة نهي خليفة رئيس الحي، تابعت أعمال قص وتهذيب 8 أشجار بساحة أبى العباس وكتابة لفظ الجلالة، وكذلك قص مسطحات جزر الكورنيش، ورفع مخلفات تبليط وتقليم النخيل بحديقة ميدان عرابى.
 
جاء ذلك بوجود الإدارات المعنية بالحى، من إدارة المتابعة الميدانية، والحدائق، ووحدة التدخل السريع، لمتابعة أعمال رفع الخدمات المقدمة لمواطنى الحى للارتقاء بالمظهر الحضارى والجمالى لعروس البحر المتوسط.
 
المهندسة نهي خليفة رئيس حي الجمرك بساحة مسجد المرسي ابو العباس
المهندسة نهي خليفة رئيس حي الجمرك بساحة مسجد المرسي أبو العباس

رفع كفاءة الأشجار بحي الجمرك
رفع كفاءة الأشجار بحي الجمرك

رئيس حي الجمرك تتابع رفع كفاءة الأشجار بالمرسي ابو العباس
رئيس حي الجمرك تتابع رفع كفاءة الأشجار بالمرسي أبو العباس
 
 
 
 






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