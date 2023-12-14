رفع كفاءة الأشجار بساحة مسجد المرسى أبو العباس بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قام حى الجمرك في محافظة الإسكندرية ، برئاسة المهندسة نهى خليفة رئيس حى الجمرك، برفع كفاءة المسطحات الخضراء، بميدان ساحة مسجد المرسى أبو العباس بمنطقة بحرى.

وأعلن حى الجمرك، أن المهندسة نهي خليفة رئيس الحي، تابعت أعمال قص وتهذيب 8 أشجار بساحة أبى العباس وكتابة لفظ الجلالة، وكذلك قص مسطحات جزر الكورنيش، ورفع مخلفات تبليط وتقليم النخيل بحديقة ميدان عرابى.

جاء ذلك بوجود الإدارات المعنية بالحى، من إدارة المتابعة الميدانية، والحدائق، ووحدة التدخل السريع، لمتابعة أعمال رفع الخدمات المقدمة لمواطنى الحى للارتقاء بالمظهر الحضارى والجمالى لعروس البحر المتوسط.