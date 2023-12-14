رئيس جامعة المنصورة: تقدم الجامعة فى التصنيف يرجع إلى تطبيق استراتيجية الدولة فى تشجيع البحث العلمى

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة ، لـ ( اليوم السابع) أن تقدم جامعة المنصورة في مؤشرات تصنيف QS، و إدراج 4 جامعات مصرية ضمن أفضل 20 جامعة في المنطقة العربية، ومن بينها جامعة المنصورة.

ويرجع إلى استراتيجية الجامعة للارتقاء وتطوير البحث العلمي وزيادة تمويله، فضلاً عن التعاون مع الباحثين من مختلف دول العالم، ويأتي ذلك تماشيًا مع رؤية مصر للتنمية المُستدامة 2030 والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، وتشجيع البحث العلمي في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة، ومواجهة والحد من تأثيرات التغيرات المناخية، ترسيخًا لدور الجامعة في العديد من محاور التنمية، وتكامل خطة الجامعة التعليمية والبحثية وأهداف التنمية المستدامة ، كما ساهمت جودة الأبحاث العلمية المشتركة للنشر في مجلات عالمية عالية التأثير و تسجيل عدد كبير من الاستشهادات.

وأشار خاطر الى أن تصنيف QS للاستدامة يعتمد على 3 معايير رئيسية هم (الأثر البيئي، والأثر الاجتماعي، والحوكمة)، كما يشمل ثمانية معايير فرعية تعتمد كُليًا على مدى تأثير الجامعات علي المجتمع والمجال الأكاديمي في الجوانب البيئية والاجتماعية؛ ما يؤكد مشاركة الجامعات المصرية بدور كبير في الجهود العالمية لإحداث التغير البيئي والاجتماعي سواء من خلال البحث العلمي أو التدريس أو المشاركة الاجتماعية وتحسين الاستدامة.

وأوضح رئيس جامعة المنصورة، أن ظهور جامعة المنصورة بترتيب متقدم فى نتائج تصنيف QS العالمي للاستدامة لعام 2024، هو يعود على سمعة مصر العلمية، واصبحت جامعة المنصورة بالمركز الثانى بقائمة الجامعات المصرية، وجاءت بهذا التصنيف بالمرتبة (364 عالميًا).