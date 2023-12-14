حملة "أنتي الأهم": المرأة المصرية تقدمت الصفوف فى انتخابات الرئاسة

أصدرت حملة "أنتي الأهم" بيانًا ختاميًا بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية 2024 مشيرًا إلى احتشاد السيدات أمام اللجان منذ الصباح الباكر في الثلاثة أيام المخصصة لعملية التصويت، وقد شارك جميع فئات الشعب المصري العظيم بكثافة كبيرة، حيث تقدمت الصفوف المرأة المصرية.

وأشار البيان إلى الجهود الكبيرة التي قامت بها الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن إدارة العملية الانتخابية وتوفير بيئة مناسبة للناخبين لممارسة حقهم الدستوري لاختيار رئيس الجمهورية بشفافية ونزاهة.

وأوضح البيان أيضًا وعي المرأة المصرية في الحفاظ على وطنها بالمشاركة الإيجابية والفعالة وحرصها على المحافظة على حقوقها الدستورية وأهمية مشاركتها الديمقراطية.

وصرحت الدكتورة رحاب الفخراني المنسق العام لحملة أنتي الأهم أن بيان الحملة جاء بالتزامن مع انتهاء الانتخابات الرئاسية 2024 وأوضح أهمية مشاركة المرأة في هذه الخطوة الهامة وأن اللجان الانتخابية شاهدت إقبالا كبيرة للمرأة وأثبتت هذه الانتخابات أن مشاركة المرأة في العملية السياسية بمثابة ضمانة رئيسية لنجاح هذه العملية.

وأضافت الفخراني أن الانتخابات الرئاسية أجريت بتنظيم محترف من الهيئة الوطنية للانتخابات مع متابعة واسعة من المنظمات الحقوقية الدولية والعربية والمصرية، ومتابعة إعلامية من كافة وسائل الإعلام الدولية والعربية والمصرية، كما ساهم إجراء هذه الانتخابات بإشراف قضائي كامل بمزيد من الضمانات وتحقيق الحياد وتكافئ الفرص بين الجميع.

وأشارت نوران خليل المتحدث الإعلامي لحملة أنتي الأهم أنه رغم التنافس الانتخابي بين المرشحين الأربعة لم يخرج أي من هذه الحملات عن سياق الاحترام المتبادل فيما بينهم مما يرسخ القواعد الديموقراطية، وأن المشاركة الشعبية الواسعة تعكس الوعي الكبير للشعب المصري بحقوقه الدستورية، وأهمية المشاركة الديموقراطية، وأنها كذلك تعكس الإيمان العميق لدى المصريون ومشروع الجمهورية الجديدة ليؤكد أن اختيار الشعب المصري لمشروع الدولة الوطنية هو الاختيار الصحيح.