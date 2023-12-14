حملات مرشحى الرئاسة تشيد بالعملية الانتخابية: تمت بشفافية شاهدها العالم كله

كتب – أحمد عبد الهادى

لفتت الانتخابات الرئاسية 2024 ، الأنظار فى مصر والعالم لما قدمته من مستوى عال من الشفافية والنزاهة وكثافة المشاركة، والذى أشاد به المرشحون المتنافسون وحملاتهم الانتخابية فى عدة تصريحات ثُبت من خلالها نزاهة عملية الفرز بحضور مندوبين ومراقبين من دول العالم.

وأكدت بعض الحملات أن هذه الانتخابات راعت أدق معايير المنافسة وتكافؤ الفرص بين كل المرشحين المتنافسين، فخاض هذه الانتخابات أربعة مرشحين وهم: المرشح عبد الفتاح السيسى وحصل على رمز النجمة، والمرشح فريد زهران وحصل على رمز الشمس، والمرشح عبد السند يمامة وحصل على رمز النخلة، والمرشح حازم عمر وحصل على رمز السلم.

وتعد الانتخابات الرئاسية 2024 ، خامس انتخابات تعددية بين أكثر من مرشح منذ عام 2005 وحتى الآن وثالث انتخابات تنافسية وتعددية بعد ثورة 30 يونيو 2013، والتي يحق لـ67 مليون مواطن التصويت فيها.

وأجريت الانتخابات الرئاسية، في 11 ألفا و631 لجنة فرعية تحت إشراف قضائي كامل بلغ نحو 15 ألف قاض.

وصرحت الهيئة لـ 24 سفارة بعدد ممثلين 67 دبلوماسيا لأعمال المتابعة في الانتخابات الرئاسية، كما تم اعتماد 14 منظمة دولية بعدد 220 متابعا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية بعدد 22 ألفا و 340 متابعا لها.

ووصل عدد المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.

واستحدثت الهيئة الوطنية للانتخابات لجان اقتراع للوافدين والمغتربين بين المحافظات، بعدما تلقت العديد من الطلبات والاستفسارات بهذا الشأن، لتمكين الناخبين من خارج الموطن الانتخابي من الإدلاء بأصواتهم وإعمال حقوقهم الدستورية.