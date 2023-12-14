حماة وطن بالأقصر: أبناء القرى والنجوع كتبوا تاريخا جديدا بانتخابات الرئاسة

الأقصر – أحمد مرعى

أكد علاء راجح أمين حزب حماة الوطن بمحافظة الأقصر، على نجاح أبناء قرى ونجوع المحافظة فى كتابة تاريخ جديد من المشاركة فى الانتخابات الرئاسية بخروجهم بعدد كبير من المسيرات على مدار أيام الانتخابات الثلاثة تخرج من المنازل والشوارع وتتوجه إلى لجان الانتخابات للتصويت بكثافة، للتأكيد أمام العالم أجمع على وعى أبناء قرى مصر فى دعم الوطن.

وأضاف أمين حزب حماة الوطن بالأقصر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن المشاركة الكبيرة من رجال وشباب محافظة الأقصر فاقت التوقعات للجميع، وتخطت نسب الإقبال 60%، حيث أثبت أبناء قرى ونجوع محافظة الأقصر وعيهم الكبير فى حب مصر، ودعم استقرار الدولة المصرية بالمشاركة الكبيرة في تلك الانتخابات.

فيما وجه المستشار مصطفى الهم محافظ الاقصر ، خالص شكره لمواطني المحافظة في كل مدنها ومراكزها، والذين كانوا على قدر المسئولية، من رجال وسيدات وشباب، وكبار السن وذوي الهمم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 والتعبير عن رأيهم أمام لجان الاقتراع بكل حرية وشفافية، مؤكداً أن ممارسة المواطن حقه الانتخابي تؤكد إدراكه ووعيه بدوره فى صناعة المستقبل وتحقيق الديمقراطية.

وقدم المحافظ، خالص شكره لرجال الشرطة المصرية، لنجاحهم في تأمين العملية الانتخابية، كما وجه التحية والتقدير لرجال القضاء المشرفين على العملية الانتخابية، لتخرج بهذا الشكل الحضاري المشرف، حيث تعدت نسبة الإقبال بمحافظة الأقصر 60% خلال التصويت فى الأيام الثلاثة، وذلك لأول مرة فى تاريخ الانتخابات الرئاسية بالأقصر.

كما أشاد المحافظ بالجهود المبذولة من الأجهزة التنفيذية ومتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة وتقديم كافة التيسيرات والدعم اللوجيستي للناخبين للتيسير عليهم لدخول اللجان والإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع.

وتعد الانتخابات الرئاسية 2024، خامس انتخابات تعددية بين أكثر من مرشح منذ عام 2005 وحتى الآن وثالث انتخابات تنافسية وتعددية بعد ثورة 30 يونيو 2013، والتي يحق لـ67 مليون مواطن التصويت فيها، وأجريت الانتخابات الرئاسية، في 11 ألف و631 لجنة فرعية تحت إشراف قضائي كامل بلغ نحو 15 ألف قاض.

واستحدثت الهيئة الوطنية للانتخابات لجان اقتراع للوافدين والمغتربين بين المحافظات، بعدما تلقت العديد من الطلبات والاستفسارات بهذا الشأن، لتمكين الناخبين من خارج الموطن الانتخابي من الإدلاء بأصواتهم وإعمال حقوقهم الدستورية.