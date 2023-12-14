حصاد الوزارات.. وزارة التجارة والصناعة تمد حظر تصدير السكر 3 أشهر

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
وزارة التجارة والصناعة تمد حظر تصدير السكر 3 أشهر
وزارة العمل تعلن عن 100 فرصة للشباب بالقاهرة بمرتبات تبدأ من 3800 جنيه
وزير النقل يعلن وصول 24 قطارا لمشروع مونوريل 6 أكتوبر
"التعليم" تعلن تفاصيل المشروعات البحثية للفصل الدراسى الأول بصفوف النقل
وزارة التعليم: امتحان أولى وثانية ثانوى على مستوى الإدارة وليس موحد
وزارة التموين: طرح 30 ألف طن سكر حر على البطاقات بسعر 27 جنيها للكيلو
وزارة التعليم: استلام الموضوعات البحثية قبل امتحانات الفصل الدراسى الأول
العمل: توعية الطلاب والعمال بالسلامة والصحة المهنية بالقاهرة وشمال سيناء
وزارة العمل: تدريب فتيات الإسكندرية على 4 مهن يحتاجها سوق العمل
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