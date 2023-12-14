اليوم السابع
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حصاد الوزارات.. وزارة التجارة والصناعة تمد حظر تصدير السكر 3 أشهر

الخميس، 14 ديسمبر 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. وزارة التجارة والصناعة تمد حظر تصدير السكر 3 أشهر سكر -أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: 
 
وزارة التجارة والصناعة تمد حظر تصدير السكر 3 أشهر
 
وزارة العمل تعلن عن 100 فرصة للشباب بالقاهرة بمرتبات تبدأ من 3800 جنيه
 
وزير النقل يعلن وصول 24 قطارا لمشروع مونوريل 6 أكتوبر
 
"التعليم" تعلن تفاصيل المشروعات البحثية للفصل الدراسى الأول بصفوف النقل
 
وزارة التعليم: امتحان أولى وثانية ثانوى على مستوى الإدارة وليس موحد
 
وزارة التموين: طرح 30 ألف طن سكر حر على البطاقات بسعر 27 جنيها للكيلو
 
وزارة التعليم: استلام الموضوعات البحثية قبل امتحانات الفصل الدراسى الأول
 

 







حصاد الوزارات

وزاره التجاره

تصدير السكر

وزاره العمل

صفوف النقل

وزاره التموين

وزاره النقل

المجمعات الاستهلاكيه

وزاره الاوقاف



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