حريق هائل يلتهم معرض ملابس بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

شب حريق هائل بأحد معارض الملابس بشرق مدينة كفر الشيخ، وهرعت سيارات الدفاع المدني، وسيارات الإسعاف لموقع الحريق.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتعامل الفوري مع الحريق، وتم توجيه أكثر من 14 سيارة من الدفاع المدني، لإخماد الحريق، كما تواجد عدد من قوات الأمن، واللواء حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، لمتابعة أعمال إخماد الحريق.



ارتفاه السنة النار بالمعرض



تصاعد الدخان في سماء كفر الشيخ



جانب من ارتفاع السنة الدخان



جانب من النيران