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جيش الاحتلال ينسحب من جنين بعد 3 أيام على اجتياحه المدينة ومخيمها

الخميس، 14 ديسمبر 2023 02:29 م
جيش الاحتلال ينسحب من جنين بعد 3 أيام على اجتياحه المدينة ومخيمها جيش الاحتلال
كتب سمير حسنى

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انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنين بعد 3 أيام من اجتياحه للمدينة ومخيمها، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

وارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى على جنين بالضفة الغربية إلى 12 شهيدا، ووصفت وزيرة الصحة الفلسطينية، الوضع الصحى فى جنين بالصعب، مؤكدة بذل كل الجهود لتلبية الاحتياجات الصحية.

ناشدت مى الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية، الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية الضغط على سلطات الاحتلال لوقف العدوان على الشعب الفلسطينى، متهمة الاحتلال بتفتيش واعتقال كوادر عاملة فى المستشفيات، بالإضافة إلى الاعتداء على سيارات الإسعاف وإطلاق النار عليها.







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