جامعة طنطا تمول 19 مشروعا للطلاب لدعم ريادة الأعمال

الغربية عادل ضرة

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا ،عن توقيع عقود دعم المشروعات والابتكارات المقدمة من طلاب الجامعة في مبادرة دعم ابتكارات الطلاب وحديثي التخرج والتى يتم تمويلها ذاتيا من قبل المراكز والوحدات الاقتصادية ذات الطابع الخاص، وتهدف إلى دعم الابتكار والإبداع وريادة الاعمال لطلاب الجامعات بالتكامل مع قطاع الصناعة نحو التحول إلى جامعات الجيل الرابع، تماشيا مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

قام بالتوقيع الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الذي أوضح أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة بضرورة دعم الابتكار وريادة الأعمال والاستثمار فى البحوث العلمية المبتكرة، مشيرا إلى أن المشروعات سيتم تمويلها من الموارد الذاتية للجامعة بهدف تطبيق الافكار المبتكرة وتنفيذ مشروعات جديدة ومتطورة تعمل على تحويل المعرفة إلى اقتصاد من خلال مخرجات أكاديمية وبحثية قابلة للتطبيق، تسهم فى تطوير ودعم الاقتصاد المحلي المصرى.

أضاف نائب رئيس الجامعة أن عدد المشروعات المقدمة بلغ 27 مشروعا في مجالات هندسية ومعلوماتية وزراعية وعلمية بمحاور متعددة ومتنوعة، شملت الذكاء الاصطناعي و الطاقة النظيفة و المدن الذكية و الروبوتات و التحكم الالي و تدوير المخلفات، مؤكداً أنه تم تشكيل لجنة تحكيم من أعضاء هيئة التدريس و مسئولي الإبتكارات و براءات الاختراع بالجامعة قامت بتقييم المشروعات من خلال مجموعة المعايير القياسية المعلنة، شمت الكفاءة والتنافسية الاقتصادية والبيئية وتعميق المكون المحلي والقابلية للتنفيذ، وانتهت إلى اختيار 19 مشروعا ينطبق عليها المتطلبات المعتمدة طبقا لقرارات مجلس الجامعة.