تعليم القليوبية تعلن مواعيد بداية امتحانات النقل للفصل الدراسى الأول بمدارس التعليم الفنى

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، جداول مواعيد بداية امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول بمدارس التعليم الفني بنوعياتها (صناعي- زراعي- تجاري- فندقي ومزدوج)، والتى من المقرر أن تنطلق فى اليوم الثانى من شهر يناير لعام 2024، وتستمر حتي يوم 17 من نفس الشهر وفقا لكل تخصص من مدارس التعليم الفني بالقليوبية، وذلك بعد اعتماد الجدول من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وتضمن الجدول المقترح بالنسبة للمدارس الثانوية الصناعية، فمن المقرر أن يكون الامتحان التحريري لتخصصات إعداد مهني يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024، والامتحان التحريري لنظام الثلاث والخمس سنوات يوم السبت الموافق 2 يناير 2024، والامتحان التحريري لمدارس الجدارات "أول وثاني"، يوم السبت الموافق 12 يناير 2024.

أما مدارس التعليم المزدوج، فيكون الامتحان التحريري لمدارس التعليم المزدوج "صناعي وزراعي وفني إداري" يوم السبت الموافق 12 يناير 2024، أمام المدارس الثانوية الزراعية، فيكون الامتحان التحريري للمهني وفصول الخدمات يوم السبت الموافق 20 ديسمبر الجارى 2023، وامتحان الصف الثالث والرابع بالمدارس الفنية المتقدمة الزراعية، يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وامتحان التحريري للصف الأول والثاني بجميع النوعيات يوم السبت 13 يناير 2024، وامتحان التحريرى لمدارس الجدارات أول وثان يوم الأربعاء 17 يناير 2024.

وأخير المدارس التجارية والفندقية، فيكون الامتحانات التحريرية "عام ومتقدم" يوم الأربعاء 3 يناير 2024، وامتحان التحريري لمدارس الجدارات أول وثان يوم الإثنين 15 يناير 2024، موضحة أنه تتم الامتحانات العملية والمعملية بمدارس التعليم الزراعي ومدارس التعليم التجاري والفندقي وفق الجداول المعلنة بكل مدرسة على حدة والتنسيق مع جهاز التوجيه الفني المختص وفي ضوء الكثافات الطلابية بكل مدرسة.

وتابعت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أنه بالنسبة للمدارس ذات الكثافات العالية يجوز لها عمل جدول خاص واعتماده من الإدارة التعليمية التابعة لها وإرسال صورة إلى الإدارة النوعية المختصة بالمديرية على ألا يتم عقد امتحانات تحريرية قبل يوم الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر الجاري 2023.