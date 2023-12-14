تعليم الدقهلية تستقبل مستشار اللغة العربية بالوزارة

الدقهلية شريف الديب

استقبل ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، المستشار الدكتور جمعة محمد محمود مستشار اللغة العربية بالتعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، وكان يرافقه فى جولته طارق الدسوقي موجه عام اللغة العربية، طارق الغازى موجه عام التربية الإسلامية والمشرف العام للغة العربية بالتعليم الفنى، وصابر بدر موجه أول التربية الإسلامية، و المنسق العام لتنمية المهارات، شملت جولته مدارس إدارتى غرب وشرق المنصورة التعليمية، حيث تفقد مدرسة الزخرفية الثانوية الفنية التابعة لإدارة غرب المنصورة، ومدرسة الريدانية الثانوية الفنية للبنات التابعة لإدارة شرق المنصورة التعليمية، تابع سجلات المعلمين الخاصة بتنمية مهارات اللغة العربية والإعداد الكتابى اليومى للمعلمين وحصص تنمية مهارات اللغة العربية بالمدرسة وكراسات الحصة الخاصة باللغة العربية للطالبات والكتاب المدرسى وناقش الطالبات فى كافة فروع مادة اللغة العربية (القراءة -النحو- النصوص -البلاغة- وكذلك قواعد الإملاء) واستمع لقراءة الطالبات داخل الفصل لدرس من المقرر الدراسى.

كما استمع إلى المواهب الموجودة بالمدارس من إلقاء للشعر و غناء وإنشاد دينى وتأليف قصصى وشعرى.

وفى نهاية الجولة أثنى على الجهد المبذول وما لمسه على أرض الواقع وداخل الفصول من مستوى متقدم لطلاب التعليم الفنى بالدقهلية، كما اطلع على نتائج الطلاب فى الامتحان القبلى لتنمية مهارات اللغة العربية للتعليم الفنى متمنيًا مزيدا من التقدم والتميز والرقى لطلاب التعليم الفني بمحافظة الدقهلية.