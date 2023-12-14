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تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و974 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

الخميس، 14 ديسمبر 2023 10:44 ص
تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و974 شاحنة بموانئ البحر الأحمر موانئ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 12000طن بضائع عامة ومتنوعة، 974 شاحنة و 108 سيارات.
 
 
شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 464 شاحنة و93 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، 510 شاحنات و 15 سيارة.
 
 
يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينتين الحرية ودليلة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية ودليلة وغادرت السفينتين بوسيدون اكسبريس وأمل.
 
 
 كما شهد ميناء نويبع تداول 2500 طن بضائع و322 شاحنة و1014 راكب وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر) للسفينتين أيله وآور، وسجلت موانى الهيئة وصول وسفر 1743 راكبا بموانيها.
 
 






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