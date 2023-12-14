تحرير 56 محضرا لمخابز بلدية لإنتاجهم خبزا مخالفا للمواصفات بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

والمخابز بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، ومواجهة الغش التجارى وتهريب حصص الدقيق المدعمة إلى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة. شنت مديرية التموين بالبحيرة ،حملات مكثفة على الأسواقبالتعاون مع مباحث التموين، وذلك للوقوف على جودةالمقدم للمواطنين، ومواجهة الغش التجارى وتهريب حصص الدقيق المدعمة إلى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير56 محضرا تموينيا ل مخابز بمراكز الدلنجات وكوم حمادة وايتاى البارود، وذلك لانتاجهم خبزا ناقص الوزن ومخالف للمواصفات وكذلك تجميعهم كميات من الدقيق المدعم لبيعها فى السوق السوداء، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.