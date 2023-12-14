اليوم السابع
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تحرير 56 محضرا لمخابز بلدية لإنتاجهم خبزا مخالفا للمواصفات بالبحيرة

الخميس، 14 ديسمبر 2023 11:48 ص
تحرير 56 محضرا لمخابز بلدية لإنتاجهم خبزا مخالفا للمواصفات بالبحيرة محافظة البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين بالبحيرة ،حملات مكثفة على الأسواق والمخابز بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، ومواجهة الغش التجارى وتهريب حصص الدقيق المدعمة إلى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
 
وأسفرت تلك الحملات عن تحرير56 محضرا تموينيا لمخابز بمراكز الدلنجات وكوم حمادة وايتاى البارود، وذلك لانتاجهم خبزا ناقص الوزن ومخالف للمواصفات وكذلك تجميعهم كميات من الدقيق المدعم لبيعها فى السوق السوداء، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
 
أشرف على الحملات الرقابية مجدى الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير عام مديرية التموين.






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