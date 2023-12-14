بوتين يستنكر تصريحات الولايات المتحدة بشأن احتجاز مراسل "وول ستريت جورنال"

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استنكر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم /الخميس/، التصريحات الأمريكية بشأن احتجاز مراسل صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية فى روسيا.

وحول التصريحات الأمريكية جراء احتجاز مراسل صحيفة وول ستريت جورنال إيفان جيرشكوفيتش فى روسيا دون محاكمة أو تحقيق، قال بوتين فى جلسة أسئلة وأجوبة الخط المباشر المشتركة - بحسب وكالة أنباء (تاس) الروسية، "إنه ليس صحيحًا القول إن مراسل صحيفة وول ستريت جورنال المتهم فى روسيا بالتجسس، لا يزال رهن الاحتجاز دون محاكمة وتحقيق، لقد قلت إنه محتجز بتحقيق وتم تمديد احتجازه".

واعتقل مراسل صحيفة وول ستريت جورنال إيفان جيرشكوفيتش فى مدينة يكاترينبرج الروسية فى جبال الأورال فى أواخر مارس الماضي، وفقًا لجهاز الأمن الروسى الفيدرالى فقد تصرف بناءً على طلب الولايات المتحدة، حيث قام بجمع معلومات تشكل سرًا من أسرار الدولة حول أنشطة شركات الدفاع الروسية.



وعن محصول الحبوب لعام 2023 ، قال الرئيس الروسى إن "محصول الحبوب فى روسيا سيكون من بين أعلى المستويات القياسية هذا العام، فنعتزم حصاد أكثر من 146 مليون طن مترى من الحبوب خلال 2023 ".



وذكر بوتين "لدينا واحدة من أعلى مستويات الحصاد القياسية مرة أخرى، ستكون إلى حد ما حوالى 146 مليون طن مترى فى الوزن الصافي".



وأشار إلى أن وزارة الزراعة الروسية لديها العديد من البرامج لدعم القطاع الزراعي، وأن الحكومة تخصص مبالغ ضخمة لهذه الأهداف.



وعن مشاركة مولدوفا فى كومنولث الدول المستقلة، أوضح بوتين "لا تمثل مشاركة مولدوفا شيئًا ذا قيمة كبيرة بالنسبة لروسيا".



وقال الرئيس الروسى "دعوهم يفعلون ما يريدون، إن وجود هذا البلد فى رابطة الدول المستقلة ليس له قيمة كبيرة بالنسبة لنا".



وأشار بوتين إلى أن موسكو لا "ترفض أحدا أو تدفع أحدا بعيدا، إذا كانوا يريدون العمل معنا ومع الآخرين بهذا الشكل، فنحن سعداء بذلك؛ ولكن إذا لم يفعلوا ذلك، فهذا خيارهم".



وأكد بوتين أن حركة الركاب الجوية فى روسيا ارتفعت بنسبة 16.4% على أساس سنوي.



وذكر الرئيس الروسى أنه "فيما يتعلق بتنمية النقل وحركة الركاب، فهى آخذة فى النمو، الفائز هنا هو نقل الركاب جوا، بنسبة 16% - 16.4% خلال العام الجارى وجاء النقل بالسكك الحديدية فى المرتبة الثانية - بالإضافة إلى 10.4%"، مضيفا أن قطاع النقل بالسيارات على الطرق ارتفع بنسبة 7% تقريبًا.