اليوم السابع
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بزى المزارعين.. جابر القرموطى فى جولة داخل حقول زراعة القمح بالدقهلية

الخميس، 14 ديسمبر 2023 09:44 م
بزى المزارعين.. جابر القرموطى فى جولة داخل حقول زراعة القمح بالدقهلية جابر القرموطي في جولة داخل حقول زراعة القمح بالدقهلية
محمد شعلان

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قدم الإعلامي جابر القرموطي، جولة خاصة ببرنامج "مانشيت"، المذاع على قناة سي بي سي، داخل حقول زراعة القمح بإحدى قرى محافظة الدقهلية، حيث استعرض المرحلة الثانية من مبادرة "ازرع" للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي لدعم المزارعين.
 
وظهر جابر القرموطي، في جولته ببرنامج "مانشيت"، وهو يرتدي زي المزارعين ويستمع من الفلاحين إلى زراعة القمح بداية من المرحلة الأولى لزراعة الأرض ووضع التقاوي حتى موسم حصاد زراعة الذهب الأصفر، والتعرف على الزراعة التعاقدية وما يطرح من أسعار تنافسية وأصناف جديدة وفقا لخطة الدولة لرفع انتاجية القمح وتحقيق الأمن الغذائى.
 
وأجرى لقاء مع الدكتور أنور عجيز رئيس الحملة القومية للقمح بالدقهلية، وأكد أن الفلاح المصري يعيش أزهى عصوره حاليا من اهتمام القيادة السياسية، مشيرا إلى أنهم يتوسعون رأسيا في زراعة القمح، وهناك مجهود كبير من العلماء والإرشاد الزراعي قائلا: "الفدان اللي كان بيجيب 6 و7 أردب مع دخول الأصناف الجديدة هنوصل لـ24 أردب".






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