اليوم ..مطار مرسى علم الدولى يستقبل 22 رحلة طيران دولية اوروبية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى على مدار ساعات اليوم السبت، قرابة 3000 راكب يصلون على متن 22 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، وذلك ضمن 83 رحلة طيران دولية يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من اليوم السبت وحتى غدا الجمعة .

وتجرى الأجهزة المختصة بالمطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين، وتصل رحلات اليوم منها رحلتين من التشيك، و3 رحلات من بولندا، ورحلتين من سويسرا، ورحلتين داخليتين، رحلة من ايطاليا، ورحلة من هولندا، ورحلة من لكسمبورج ورحلة انجليزية، ورحلة من بلجيكا، ورحلتين من النمسا، و6 رحلات من المانيا.

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل 83 رحلة طيران دولية بداية من السبت الماضى وحتى فدا الجمعة، تصل من عدة دول مختلفة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين بداية من وصولهم أرض المهبط حتى وصولهم للفنادق المختلفة.