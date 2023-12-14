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اليوم السابع: الرئيس السيسى وعاهل البحرين يبحثان هاتفيا جهود وقف إطلاق النار فى غزة

الخميس، 14 ديسمبر 2023 07:32 م
اليوم السابع: الرئيس السيسى وعاهل البحرين يبحثان هاتفيا جهود وقف إطلاق النار فى غزة اليوم السابع غدا

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ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " الرئيس السيسى وعاهل البحرين يبحثان هاتفيا جهود وقف إطلاق النار فى غزة.. توافق مصرى - بحرينى على ضرورة تحرك المجتمع الدولى لوضع حد فورى للمأساة الإنسانية

 

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