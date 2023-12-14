"المصرية للرعاية المركزة" تكشف تحديثات هامة ببرتوكولات علاج الحالات الحرجة

كتب وليد عبد السلام - تصوير أحمد معروف

قال الدكتور حسين صبرى رئيس الجمعية المصرية للرعاية المركزة وعلاج الإصابات، إن الرعاية المركز فى مصر تتقدم بشكل كبير ونستهدف التدريب والتعليم للأطباء من أجل خدمة مميزة للمريض المصرى، متابعًا: "هناك تعاون كبير مع الجامعات المصرية وكذلك جميع الهيئات الصحية".

وأضاف خلال فعاليات المؤتمر الحادى عشر للجمعية المصرية للرعاية المركزة وعلاج الإصابات، أن الفترة الماضية شهدت تطويرا كبيرا فى مجال الرعاية المركزة فى مختلف المستشفيات، مضيفا أن مصر تزخر بالكوادر الطبية فى مختلف التخصصات، لافتا إلى أن الرعاية المركزة تعد منقذ لكثير من المرضى فى أخطر حالاتهم، وأن المؤتمر به 4 ورش و20 جلسة علمية لتدريب وتعليم الأطباء، موضحًا أنه سيتم فى المؤتمر الإعلان عن التحديثات المختلفة لبرتوكولات العلاج فى وحدات الرعاية الحرجة.

وأوضح أن مصر لديها أجيال قوية ومثقفة من الأطباء والقامات والكوادر الهامة فى القطاع الصحى واستكمل كلنا داعمين لمصلحة المواطن المصرى.















































































































