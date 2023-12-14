المرصد المصرى: نسبة المشاركة بانتخابات الرئاسة ستزيد على 65% وفق المؤشرات

كتب أحمد عرفة

قال محمد مرعى مدير المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية ، إن الهيئة الوطنية للانتخابات نجحت في إدارة العلمية الانتخابية باحترافية كاملة وسهلت من عمليات التصويت على الناخبين.

وأضاف مدير المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية في تصريحات لبرنامج مساء دي إم سى، المذاع على قناة دي إم سى، أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية ستزيد عن 65 % وفق المؤشرات الأولية.

وأوضح محمد مرعى، أن نسب إقبال المصريين في الانتخابات كانت كبيرة وأكدت على وعى المصريين وإدراكهم بضرورة المشاركة الإيجابية في العملية الديمقراطية.

وأوضح مدير المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية أن المشاركة الكبيرة من أهالى شمال سيناء في الانتخابات الرئاسية دليل على الاستقرار.

وفى وقت سابق أوضح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التزام وسائل الإعلام المصرية بالمعايير الدولية والمصرية في التغطية الإعلامية، من حيث إعطاء مساحة متساوية لكل المرشحين لعرض رؤاهم وبرامجهم الانتخابية، وكذلك المتابعة على الهواء مباشرة، من أمام اللجان الانتخابية، وعرض كل ما جرى في الثلاث أيام، ليرى العالم كله كيف يُسَطرُ المصريون صفحاتٍ جديدة في سِجِلِ الانتخابات الديمقراطية.