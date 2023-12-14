المترو يمد ساعات التشغيل اليوم.. تعرف على موعد آخر قطار

كتب سيد الخلفاوى

تمد الهيئة القومية للأنفاق اليوم الخميس، ساعات عمل المترو لمدة ساعة، وذلك أيام الخميس فقط خلال شهر ديسمبر، وينشر اليوم السابع مواعيد قيام أخر قطار مترو بالخطوط الثلاثة اليوم الخميس بعد زيادة ساعات العمل.

1. قيام آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان فى تمام الساعة 12:40 صباحا.

2. قيام آخر قطار من محطة المرج الجديدة فى تمام الساعة 12:35 صباحا.

3. قيام آخر قطار للخط الثاني من محطة شبرا الخيمة فى تمام الساعة 12:55 صباحا.

4. قيام آخر قطار من محطة المنيب فى تمام الساعة 1:05 ص.

5. قيام آخر قطار بالخط الثالث من عدلى منصور في اتجاه الكيت كات 12:31 صباحا.

6. قيام آخر قطار بالخط الثالث من الكيت كات في اتجاه عدلى منصور 1:05 ص.

7. سيتم مقابلة أخر القطارات للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات فى تمام الساعة 1:25 صباحا.

8. سيتم مقابلة أخر القطارات للخط الأول مع الخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر فى تمام الساعة الواحدة صباحا.

9. سيتم مقابلة أخر القطارات للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة فى تمام الساعة الواحدة صباحا.