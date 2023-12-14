القومى للامتحانات يحدد مواصفة امتحان الألمانى للصفين الأول والثانى الثانوى

حدد المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواصفة امتحان اللغة الألمانية اللغة كلغة أجنبية أولى للصفين الأول والثانى الثانوى، للفصل الدراسى الأول للعام الدراسى الحالى 2023/2024، على أن يخصص لامتحان اللغة الألمانية للصفين الأول والثانى الثانوى ساعتين ونصف، وتكون النهاية الكبرى للامتحان 40 درجة مقسمة إلى 32 درجة تحريرى و8 درجات لأعمال السنة.

وأكد المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي أن مواصفة امتحان اللغة الألمانية للصفين الأول والثانى الثانوى توزيع الدرجات والأسئلة كالتالى:

- قطعة فهم من (220) : 250 كلمة عليها 9 أسئلة 5 أسئلة اختيار من متعدد (MCQ) بأربع اختيارات منها واحد صحيح بدرجة واحدة وسؤالين إداختيار من متعدد (MRQ) خمس اختيارات إثنان منهم صحيحة بدرجتين لكل سؤال منهما

- 4 نصوص قصيرة (سطرين أو ثلاثة) بكل منها فراغين يكملهم الطالب باختيار الاختيار المناسب من بين 4 اختيارات كل ل فراغ بدرجة.

- ثلاث جمل حوارية على القواعد النحوية أسئلة اختيار من متعدد (MCQ) يندرج تحتها أربع اختيارات منها اختيار واحد صحيح بدرجة واحدة لكل سؤال.

- الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الألمانية: سؤال واحد عبارة عن جملة باللغة العربية للترجمة إلى اللغة الألمانية ويندرج تحته خمسة اختيارات عبارة عن ترجمة للجملة بها اختيارين صحيحين كل اختيار صحيح بدرجة.

- الترجمة من اللغة الألمانية إلى اللغة العربية سؤالين ( السؤال بدرجتين كل سؤال عبارة عن جملة باللغة الألمانية للترجمة إلى اللغة العربية ويندرج تحته خمسة اختيارات عبارة عن ترجمة للجملة بها اختيارين صحيحين كل اختيار صحيح بدرجة.

- يكتب الطالب رسالة إلكترونية أو موضوع تعبير فيما لا يقل عن 80 كلمة مع طرح ثلاثة أسئلة ضمن سياق موضوع التعبير الإنشائى يقيس قدرة الطالب على استخدام ثروة لغوية وتراكيب لإنتاج فقرات وجمل.