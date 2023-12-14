القرار يعلن اليوم.. توقعات بإبقاء بنك إنجلترا على معدل الفائدة دون تغيير

كتبت ريم عبد الحميد

قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" إنه من المتوقع أن يبقى بنك إنجلترا على معدلات الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي بعد 14 زيادة متعاقبة.

وأوضحت الهيئة أن معدل الفائدة الذى تضعه لجنة السياسة النقدية يقف حاليا عند 5.25%، وهو أعلى معدل منذ محو 15 عاما. ومن المتوقع أن يصدر القرار القادم بشكل عدل الفائدة خلال الساعات القادمة.

وقالت "بى بى سى" إن الإبقاء على الفائدة مرة أخرى ربما يجلب ارتياحا لأصحاب المنازل الذين شهدوا ارتفاعا فى الرهن العقارى، إلا أن المدخرين لن يشهدوا دفعة على الأرجح.

وذهبت التقرير إلى القول بأن النظرية هي أن رفع معدلات الفائدة يجعل اقتراض الأموال باهظا بشكل أكبر، بما يعنى أن الناس سيكون لديها أموال اقل لتنفيها، بما يقلل الطلب والتضخم.

وارتفعت معدلات الفائدة 14 مرة متتالية منذ ديسمبر 2021، فى الوقت الذى حاول فيها البنك المركزى لإنجلترا تقليل التضخم إلى الهدف المنشود عند 2%.

وارتفعت الأسعار بنسبة 4.6% هذا العام حتى أكتوبر، وفقا لمكتب الإحصاءات الوطنية. وكان هذا أبطأ من الزيادة فى شهر سابق، وتراجعا عن الذروة التي بلغت 11.1% فى أكتوبر 2022.

وعلى الرغم من أنه لا يزال أعلى كمرتين من هدف البنك، إلا ان التراجع قد أثر على القرار بوقف رفع معدل الفائدة. وكان القرار السابق محل انقسام حيث جاء بتأييد ستة من أعضاء اللجنة الذين صوتوا لعدم إحداث تغيير.

وسيواصل صناع القرار مراقبة معدل التضخم الأساسى، وهو الإجراء الذى يستبعد عوامل التقلب مثل الغذاء والطاقة. وقالت "بى بى سى" إنه يبدو أن فرص أن تتراجع المعدلات مجددا مرة أخرى تبدو ضئيلة قبل الصيف المقبل.