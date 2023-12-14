الغرف التجارية: توافر السكر بسعره العادل 27 جنيها فى السوق خلال أسبوع

كتب أحمد عرفة

قال متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرب التجارية، إنه تم حظر تصدير السكر لمدة 3 شهور مثلما حدث في مارس الماضي من أجل سد الفجوة التي أدت إلى ارتفاع أسعار السكر.

وأضاف رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرب التجارية، في تصريحات لبرنامج مساء دي إم سى، المذاع على قناة دي إم سى، أن أسباب ارتفاع السعر تنحصر أن بعض التجار تتلاعب بالكميات وبعض التجار يتسمون بالجشع ويخزنون السكر.

وقال متى بشاى، إنه تم وضع كسين سكر مع بطاقة التموين، وأدى هذا لانخفاض سعر السكر، وأصبح سعر السكر من 38 إلى 40 جنيه في السوق ولكن هذا ليس السعر العادل بل سعره العادل من 25 لـ27 .

وقال رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرب التجارية، إن السكر سلعة أساسية وتوافرها بالسعر العادل في السوق مهم، وخلال أسبوع أو 10 أيام سيتوفر السكر بسعره العادل 27 جنيه في السوق.