الصحة تعقد اجتماعا مع نظيرتها التركية لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك

كتب وليد عبد السلام

عقدت وزارة الصحة والسكان، اجتماعا مع نظيرتها التركية عبر "فيديو كونفرانس"، لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك في المجالات الطبية بين البلدين، فضلا عن استكمال تقديم الخدمات العلاجية لمصابي غزة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تمت مناقشة تنمية التعاون بين البلدين على المستوى الطبي والصحي، من خلال مقترح إقامة مؤتمر طبي مشترك بين مصر وتركيا في العام المقبل 2024، بحيث يجمع المؤتمر كافة المسئولين في المجال الطبي من القطاعين الحكومي والخاص لتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة للتعاون، وخاصة في مجال التصنيع، حيث أن مصر وتركيا تمتلكان من الأدوات والقدرات التصنيعية الجيدة والتي عندما تتكامل ستخدم لاسيما مصلحة البلدين فقط بل ستشمل المنطقة العربية وأفريقيا خاصة في مجالات الدواء والمستلزمات الطبية.

وأضاف، تم الترحيب بالاستفادة من الخبرة التركية في مجال السياحة العلاجية، خاصة وأن مصر تضع هذا الملف ضمن أولوياتها وذلك من خلال التعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، فضلا عن بحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين.

ومن جانبه، توجه الدكتور فخر الدين قوجة وزير الصحة التركي بخالص التحية والتقدير، لفريق العمل التركي الذي يعمل جنبا إلى جنب فريق العمل المصري من أجل هدف إنساني وهو إغاثة وإنقاذ مصابي وجرحى غزة من الشيوخ والأطفال الرضع والنساء ممن يتلقون الخدمة الطبية والعلاجية في مستشفيات محافظة شمال سيناء.