السكرتير العام: محافظة أسوان توسعت فى إنشاء مراكز علاج أمراض الكلى

أسوان – عبد الله صلاح

أكدت المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام لمحافظة أسوان، أن محافظة أسوان توسعت فى إنشاء مراكز ووحدات متخصصة لعلاج أمراض الكلى بدعم من وزارة الصحة، وجامعة أسوان، وشهدت المستشفيات العامة والمركزية بمختلف مدن المحافظة والمستشفى الجامعى، طفرة غير مسبوقة بتطويرها إنشائياً وطبياً.

جاء ذلك خلال كلمة السكرتير العام لمحافظة أسوان، فى الملتقى العاشر لوحدة أمراض الكلى، اليوم، الخميس، والذى نظمته الجمعية الإفريقية لزراعة الأعضاء بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلى بمستشفى الباطنة.

وأضافت المهندسة فاطمة إبراهيم، أن تنظيم هذا الملتقى على أرض أسوان يعكس مكانتها السياحية والعلمية كمقصد هام لسياحة المؤتمرات والسياحة العلاجية، ويأتى متواكباً مع حرص الدولة للاهتمام بتعظيم الاستفادة من البحث العلمى وهو ما يؤكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل العمل على تحسين مستوى الخدمة الصحية ورفع مستوى جودتها

وأشارت، إلى أن ذلك يتوازى مع إنشاء وتطوير 11 مستشفى و112 وحدة صحية ضمن المشروع القومى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، ليتواكب كل ذلك مع تنظيم مثل هذه المؤتمرات العلمية والطبية الهادفة التى تعمل بشكل مباشر فى نقل الخبرات العلمية من هذه الكوكبة للكوادر الطبية الشابة باعتبارهم أمل مصر لبناء الوطن من أجل الوصول لمستقبل زاهر ملئ بكل الخير للجيل الحالى والأجيال القادمة.

شارك بالملتقى الدكتورة مى حسب الله رئيس الجمعية المصرية، والدكتور جمال سعدى رئيس الجمعية الإفريقية لزراعة الأعضاء، وأيضاً الدكتورة حنان أنور وكيل وزارة الصحة، بالإضافة إلى كوكبة من الأساتذة والاستشاريين من كبار الأطباء بالجامعات والمؤسسات المصرية والدولية.