السكرتير العام المساعد لبنى سويف يتفقد مشروع تطوير سوق الدهشورى

بنى سويف هانى فتحى

تابع السكرتير العام المساعد لمحافظة بنى سويف اللواء سامى علام، سير العمل بمشروع تطوير ورفع كفاءة سوق الدهشورى بمدينة بنى سويف، الذى يتم تنفيذه تفعيلًا لبروتوكول التعاون مع صندوق التنمية الحضرية، فى إطار خطة المحافظة والصندوق لتطوير وتنمية مناطق التطوير العمرانى والعمل على توفير متطلبات السكان بتلك المناطق من خدمات ومرافق عامة وأنشطة وغيرها، فى ضوء تكليفات المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم.

تفقد السكرتير العام المساعد مستجدات وسير العمل بالمشروع، والتى تضمنت الإشارة إلى استمرار سير العمل بالإنشاءات الجارى تنفيذها وفقًا للبرنامج الزمنى، حيث تم إنشاء القواعد الخرسانية للأعمدة، فيما يجرى حاليًا العمل فى استكمال باقى الأعمال بالمشروع الذى يتم تنفيذه على مساحة تزيد عن 2900م، لإنشاء سوق حضارى، مؤكدً على توجيهات المحافظ بأهمية الالتزام بالمواصفات الفنية والتوقيتات الزمنية للمشروع.

وأشار السكرتير العام المساعد، إلى توجيهات المحافظ، باستمرار المتابعة لأعمال التطوير، وتضافر جهود كافة الجهات، لضمان انتظام سير العمل بالتوازى مع الحفاظ على سيولة الحركة بمحيط المشروع الذى يقع فى منطقة حيوية بالمدينة العاصمة مشيرًا إلى أن أعمال تطوير السوق تأتى ضمن الخطة المحافظة التى يتم تنفيذها بالتعاون مع الصندوق للقضاء على الأسواق والمواقف العشوائية التى تتسبب فى أضرار بالمناطق السكانية المتواجدة بها أو إعاقة الحركة المرورية، والإضرار بالشكل الحضارى.

رافق السكرتير العام المساعد من أعضاء اللجنة التيسيرية المسؤولة عن المشروع كل من: هانى الجويلى رئيس مركز ومدينة بنى سويف، المهندس رامى رجب مدير عام التخطيط العمرانى بديوان عام المحافظة ومسؤولى الشركة المنفذة.