اليوم السابع
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الزراعة: لدينا 8 محطات لإنتاج بيض المائدة بإجمالى 320 مليون بيضة سنويًا

الخميس، 14 ديسمبر 2023 02:00 ص
الزراعة: لدينا 8 محطات لإنتاج بيض المائدة بإجمالى 320 مليون بيضة سنويًا بيض المائده
كتبت أسماء نصار

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أكد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للمتابعة أنه يتم ضخ كميات كبيرة من بيض المائدة فى المنافذ بشكل مستمر لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ولتحقيق توازن داخل الأسواق،  مشيرا إلى أن الوزارة لديها 8 محطات لإنتاج بيض المائدة بإجمالي إنتاج 320 مليون بيضة سنويا.
 
وكلف السيد القصير وزير الزراعة المسئولين عن منظومة المنافذ بضرورة توفير السلع الأساسية للمواطنين خاصة اللحوم والالتزام بالأسعار المخفضة والمعلنة من الوزارة مع ضرورة أن تكون بجودة عالية.
 
وتشن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى حملات لمراقبة سوق تداول الفراخ الحية والمجمد وبيض المائدة تنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لضبط أسعار السوق وتخفيف العبء عن المواطنين، وتخفيض أسعار السلع الأساسية .
 
الجدير بالذكر أن الوزارة توفر السلع الغذائية الأساسية فى منافذ الوزارة بمحافظات الجمهورية بالكميات التى يحتاجها المواطن وبأسعار مخفضة نظرًا لعدم وجود حلقات تسويقية حيث يتم طرحها من المزارعين رأسًا الى المواطنين دون وسطاء وبالتالى فإن الأسعار تكون مخفضة عن السلع المطروحة بالأسواق بنسبة كبيرة .
 






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