الجريدة الرسمية تنشر قرارا بإضافة رسوم على تذاكر الملاهى لصندوق الجمعيات

كتب محمد جاد

نشرت الجريدة الرسمية قرارا لوزارة التضامن الاجتماعي، رقم 859 لسنة 2023 بشأن إضافة الرسوم المنصوص عليها في المادة 2 مكرر فى القانون رقم 63 لسنه 1942 اعتبارا من ديسمبر 2023، مع العلم أن هذا القرار يتم تطبيقه سنوياً.

وتضمن القرار المنشور اليوم الخميس، بأنه يتم فرض رسوم على كل أجر دخول دور السينما والملاهي، وعن تذاكر السكة الحديد بالدرجة الأولى والثانية، ورسائل البرقيات أو التليفون "ترانك"، والرسائل البريدية، على أنَّ تضاف حصيلة الرسوم الإضافية إلى صندوق دعم مشروعات المؤسسات والجمعيات الأهلية المنشأ بوزارة التضامن الاجتماعي طبقا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون 149 لسنه 2019.

جدير بالذكر أن هذا القرار يصدر سنويًا، وهو إجراء متبع خلال شهر ديسمبر من كل عام، وقيمة الرسوم المفروضة لم تتغير.