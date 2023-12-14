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الجامعة العربية تشيد بدور رجال الأمن فى تأمين انتخابات الرئاسة المصرية 2024

الخميس، 14 ديسمبر 2023 12:44 م
الجامعة العربية تشيد بدور رجال الأمن فى تأمين انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجامعة العربية
كتب: بيشوى رمزى

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قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية خليل الذوادي إن لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 لاحظت أعلى درجات التأمين للجان الانتخابية، مشيدا بالدور الذي لعبه رجال الأمن، وهو ما يعكس عمل كافة المؤسسات على قلب رجل واحد لإنجاح العملية الانتخابية.

وأشاد الذوادي بالإقبال الكبير على مراكز الاقتراع، خاصة من قبل المرأة والمسنين، بينما رصدت البعثة إقبال كبير من الشباب خلال النصف الثاني من اليوم الانتخابي. بينما عملت وسائل الاعلام بدور ايجابي في تغطية الحملات الانتخابية دون عراقيل، بحسب الذوادي، موضحا أنها زودت المواطنين بالمعلومات الصحيحة والتزمت الحيادية في التعامل مع كافة المرشحين.

وأعرب عن ارتياح البعثة للعملية الانتخابية وإجراءاتها والتنظيم بشكل عام، موضحا ان التقرير النهائي سيتم رفعه إلى الأمين العام أحمد أبو الغيط الرسالة للجهات المعنية.







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