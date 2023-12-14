الجامعة العربية: المنتدى العربى الروسي يعكس ثقل الدور الروسى

بيشوى رمزى

عُقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يوم الخميس اجتماع لجنة كبار المسؤولين العربي- الروسي المشترك في إطار التحضير للدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي - الروسي على المستوى الوزاري والمقرر عقدها بمدينة مراكش في المملكة المغربية في 20 ديسمبر الجارى.

وقد عُقد الاجتماع برئاسة مشتركة لكل من السيد الوزير المفوض هشام ولد الصلاي، القائم بأعمال المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى جامعة الدول العربية (رئاسة الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري)، والسفير جيورجي بوريسينكو، سفير روسيا الاتحادية لدى جمهورية مصر العربية، والسفير خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وحضور السادة المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية.

ويأتي هذا الاجتماع بعد التشاور بين الرئاسة -المملكة المغربية- والأمانة العامة لبحث ترتيبات انعقاد الدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي-الروسي على المستوى الوزاري وكذلك للاتفاق على الصيغ النهائية لمشاريع الوثائق المقرر صدورها عن تلك الدورة وهي "البيان الختامي" و"خطة العمل لتنفيذ مبادئ وأهداف منتدى التعاون العربي الروسي".

وصرح السفير د. خالد بن محمد منزلاوي بأهمية هذا المنتدى العربي-الروسي نظراً لثقل الدور الروسي كقوة ومواقفه الداعمة للعديد من القضايا العربية في المنظمات الدولية وكذلك للبحث في توطيد العلاقات العربية الروسية في المجالات الاقتصادية والثقافية.